Пострадавшие при теракте в «Крокусе» смогут получить финансовую помощь

Более 300 пострадавших при теракте в «Крокусе» смогут получить финансовую помощь

Более 300 пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле», произошедшем в марте, смогут получить финансовую помощь от Фонда Муслима Магомаева, сообщает РИА Новости со ссылкой на эту организацию.

В Фонде рассказали, что на его счете сейчас находится около 140 миллионов рублей, которые в сентябре распределят между подавшими заявки гражданами. До этого все поступившие документы будут обработаны, после чего специальная комиссия «сформирует категории пострадавших».

22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал перед выступлением группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле и были задержаны в Брянской области. Непосредственными исполнителями теракта следствие называет четверых граждан Таджикистана. Всего по этому делу в Москве были арестованы 12 человек.