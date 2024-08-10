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09:20, 10 августа 2024Россия

Пострадавшие при теракте в «Крокусе» смогут получить финансовую помощь

Более 300 пострадавших при теракте в «Крокусе» смогут получить финансовую помощь

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Более 300 пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле», произошедшем в марте, смогут получить финансовую помощь от Фонда Муслима Магомаева, сообщает РИА Новости со ссылкой на эту организацию.

В Фонде рассказали, что на его счете сейчас находится около 140 миллионов рублей, которые в сентябре распределят между подавшими заявки гражданами. До этого все поступившие документы будут обработаны, после чего специальная комиссия «сформирует категории пострадавших».

22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал перед выступлением группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле и были задержаны в Брянской области. Непосредственными исполнителями теракта следствие называет четверых граждан Таджикистана. Всего по этому делу в Москве были арестованы 12 человек.

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      Дмитрий Воронин
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