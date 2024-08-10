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10:40, 10 августа 2024Россия

Путин назвал День физкультурника поистине всенародным праздником

Путин: РФ гордится именами легендарных чемпионов, воспитанных массовым спортом

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин выступил с поздравлением физкультурников, спортсменов и работников сферы физической культуры и спорта с профессиональным праздником, который он назвал поистине всенародным. Слова главы государства приводит официальный сайт Кремля.

Путин напомнил, что День физкультурника отмечается в нашей стране уже 85 лет, и указал, что Россия гордится именами легендарных чемпионов и рекордсменов, которых воспитал массовый спорт.

«Спорт закаляет характер, приобщает людей к ценностям активного образа жизни, помогает смело идти вперед, добиваться поставленных целей», — говорится в обращении президента, отметившего, что в российских регионах сейчас открываются новые стадионы и спортивные объекты, проводятся состязания и турниры, направленные в том числе на развитие семейного, детского, юношеского спорта.

Впервые праздничные мероприятия по случаю Всесоюзного дня физкультурника прошли в стране 18 июля 1939 года, однако это число не закрепилось в качестве его постоянной даты. В последующие годы День физкультурника отмечали в разные дни, а с 1980 года решением Президиума Верховного Совета СССР стали делать это во вторую субботу августа.

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      Дмитрий Воронин
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