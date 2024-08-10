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17:57, 10 августа 2024Забота о себе

Россиянам назвали самый эффективный способ восстановить организм после алкоголя

Биотехнолог Суслянок: лучше всего от похмелья помогает капустный рассол

Фото: PhotoSGH / Shutterstock / Fotodom

Капустный рассол лучше всего помогает облегчить симптомы похмелья, считает доцент кафедры биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт отметил, что алкоголь нарушает выработку вазопрессина — гормона, отвечающего за регуляцию водно-солевого баланса. По его словам, из-за этого появляются симптомы похмелья — головная боль, сухость во рту, отеки, раздражительность и тошнота. Кроме того, похмелье появляется из-за отравления токсинами, которые попадают в кровь вследствие расщепления этилового спирта.

Биотехнолог добавил: чтобы полностью восстановить организм после алкоголя, потребуется примерно две недели. Самым эффективным способом ускорить этот процесс он назвал капустный рассол. «Огуречный — тоже хороший вариант», — отметил эксперт.

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Также Суслянок указал, что для восстановления водно-солевого баланса вода практически бесполезна. «В условиях пониженной концентрации солей организм воспринимает воду как лишнюю жидкость, от которой нужно избавиться», — объяснил он.

Ранее россиян, привыкших снимать стресс с помощью бокала вина, предупредили о деменции. Психиатр и специалист по аддикциям Европейского медицинского центра (EMC) Максим Титков рассказал, что из-за спиртного нарушается сон и повышается риск неврологических расстройств.

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      Екатерина Улитина
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