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07:29, 10 августа 2024Россия

Российские системы ПВО за ночь уничтожили 32 беспилотника

Минобороны: ПВО уничтожили 26 БПЛА над Курской и 6 над Ярославской областями

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские системы противовоздушной обороны в ночь с 9 на 10 августа обнаружили и уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа (БПЛА). Об этом заявили в Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что над территрией Курской области было перехвачено 32 дрона, еще шесть беспилотников сбили в небе над Ярославской областью при попыткой террористических атак Украины на территории российских регионов.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский раскрыл причину атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. По его словам, президент Владимир Зеленский пытается вывести конфликт с Россией на новый уровень, эскалация приведет к открытому противостоянию РФНато.

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      Александра Синицына
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