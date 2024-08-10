На Украине раскрыли причину атаки на Курскую область

Депутат Дубинский: Зеленский пытается вывести конфликт с РФ на новый уровень

Президент Украины Владимир Зеленский пытается вывести конфликт с Россией на новый уровень, именно с этим связана атака на Курскую область. Причину произошедшего раскрыл депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его мнению, эскалация конфликта с РФ крайне необходима Зеленскому. Этот фактор и желание провести информационно-психологическую операцию стали причинами нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

«Мое личное мнение — Зеленский ищет любой способ перевести войну РФ-Украина в войну РФ-НАТО. Возможностью для этого была попытка покушения на Путина на день ВМФ РФ (для предотвращения которой Белоусов звонил Остину», — написал Дубинский.

По его мнению, атака на Курскую область позволит отвлечь внимание от харьковского направления.

С 9 августа на территории Брянской, Курской и Белгородской областей введен режим КТО. В НАК заявили, что Киев, решив атаковать Курскую область, предпринял беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в России.