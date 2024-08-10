В НАК отреагировали на атаку ВСУ Курской области

НАК: Киев предпринял беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в России

Киев, решив атаковать Курскую область предпринял беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в России. Такое заявление сделали в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), реакцию ведомства передает РИА Новости.

Отмечается, что нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) привела к жертвам среди мирного населения, повреждению жилых домов и других гражданских объектов.

Ранее в Курской области ввели режим Контртеррористической операции (КТО). Такое решение было принято «в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины», пояснил врио главы региона Алексей Смирнов.

Аналогичный режим ввели в Белгородской и Брянской областях.