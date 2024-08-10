Танкисты ВС России заняли позиции для уничтожения бронегрупп ВСУ под Курском

Танкисты ВС России заняли огневые позиции для уничтожения мобильных бронегрупп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«Экипажи танков полностью готовы к боевой работе и ведению огня по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций», — заявили в ведомстве.

Ранее бывший глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что операция ВСУ по вторжению в Курскую область была основательно спланирована, ее готовили давно.

Украина нанесла массированный удар по Курской области утром 6 августа, обстреляв приграничный город Суджа. Затем ВСУ при поддержке танков и боевых бронированных машин атаковали государственную границу России. В последующие дни бои продолжились. По данным Минздрава, за три дня от атак пострадали 66 мирных граждан, в том числе девять детей.