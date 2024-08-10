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03:26, 10 августа 2024Мир

Самолет Трампа экстренно сел в Монтане

CBS: самолет Трампа экстренно сел в Монтане из-за технической неисправности
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Самолет кандидата от республиканцев на предстоящих выборах Дональда Трампа экстренно сел в Монтане из-за технической неисправности. Об этом сообщает телеканал CBS News о ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«У Трампа запланирован митинг в [городе] Бозмен в [штате] Монтана в пятницу вечером, но его частный самолет приземлился в Биллингсе в Монтане в пятницу днем», — сообщил собеседник телеканал. Отмечается, что Бозмен находится приблизительно в 240 километрах от Биллингса.

Ранее в предвыборном штабе вице-президента США Камалы Харрис заявили, что Трамп не желает бороться за избирателей и покидать свое поместье ради посещения сомневающихся штатов. В свою очередь, Харрис вместе с губернатором Миннесоты Тимом Уолзом регулярно посещает колеблющиеся регионы.

Также 9 августа сообщалось, что Трамп обошел Харрис как по результатам общенационального опроса, так и по опросу, который был проведен в ключевом колеблющемся штате Джорджия.

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      Марина Совина
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