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12:15, 10 августа 2024Интернет и СМИ

Сообщения о готовящемся в Судже референдуме оказались фейком

Данные о планах властей Суджи выйти из состава России оказались недостоверными

Фото: MIC Izvestia / IZ.RU / Reuters

Появившиеся в украинских Telegram-каналах данные о том, что мэр Суджи Курской области Виталий Слащев намерен провести референдум о выходе из состава Российской Федерации, оказались фейком.

В сети распространилось фото якобы соответствующего приказа градоначальника от 9 августа. В тексте указано, что в связи с тяжелой гуманитарной обстановкой, волей народа, а также исторической украинско-этнической связью принято решение 11 августа провести референдум по вопросу отсоединения города и прилегающих административных территорий и их вхождения в состав Украины.

Приказ составлен с ошибками, как пунктуационными (деепричастные обороты не выделяются запятыми), так и грамматическими и логическими. Во-первых, термин «отсоединение» не используется в подобных документах, поскольку не является юридическим. Во-вторых, авторы фейкового документа неверно используют падежи — в тексте написано «вхождение» вместо «вхождения» по правилам русского языка. Также в тексте встречаются неправильные конструкции — «прилегающих его административных территорий» вместо «прилегающих к нему».

Кроме того, согласно фальшивому приказу, Суджу хотят включить на «правах субъекта» в состав Украины, которая законодательно считается унитарным государством. Унитарная форма государственного устройства не предусматривает наличие субъектов, в отличие от федеративной в России.

Наконец, документ не был опубликован в официальных источниках — ни мэр города Суджа, ни администрация не делали каких-либо объявлений. Кроме того, согласно пункту 5.1 статьи 6 ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» от 28.06.2004, на референдум не могут быть вынесены вопросы об изменении статуса субъекта (субъектов) РФ, закрепленного Конституцией.

Тема якобы референдумов в российских регионах часто используется для создания фейковых инфоповодов. Ранее, например, уже было опровергнуто сообщение о референдуме по созданию Курской народной республики. До этого в сети распространилась информация о якобы готовящемся в Белгороде референдуме о выходе из состава Российской Федерации. Это тоже оказалось фейком, что подтвердили в избирательной комиссии.

Данные о готовящемся в Судже референдуме не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Алина Гончарова
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