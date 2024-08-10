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03:08, 10 августа 2024Мир

Территорию у Белого дома оцепили

Территорию у Белого дома оцепили для проверки подозрительного предмета

Фото: Jim Young / Reuters

Территорию у Белого дома оцепили с целью проверки подозрительного предмета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Секретную службу США.

«Это оцепление в штатном режиме для проверки подозрительного предмета», — отметили в службе.

Ранее несколько автомобилей экстренной службы приехали к территории Белого дома, въезды к зданию администрации Соединенных Штатов были заблокированы.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов США арестовали жителя штата Вирджиния Фрэнка Карильо, который угрожал расправой в интернете высшему руководству страны. Мужчина размещал в социальных сетях публичные угрозы в адрес американского лидера Джо Байдена, вице-президента Камалы Харрис, директора ФБР Кристофера Рэя и других высокопоставленных лиц.

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