Территорию у Белого дома оцепили для проверки подозрительного предмета

Территорию у Белого дома оцепили с целью проверки подозрительного предмета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Секретную службу США.

«Это оцепление в штатном режиме для проверки подозрительного предмета», — отметили в службе.

Ранее несколько автомобилей экстренной службы приехали к территории Белого дома, въезды к зданию администрации Соединенных Штатов были заблокированы.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов США арестовали жителя штата Вирджиния Фрэнка Карильо, который угрожал расправой в интернете высшему руководству страны. Мужчина размещал в социальных сетях публичные угрозы в адрес американского лидера Джо Байдена, вице-президента Камалы Харрис, директора ФБР Кристофера Рэя и других высокопоставленных лиц.