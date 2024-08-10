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07:08, 10 августа 2024Россия

Украинские беспилотники сбили на подлете к Ярославлю

Губернатор Евраев: несколько украинских БПЛА уничтожены в Ярославской области

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Несколько украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожены в Ярославской области при попытке атаковать одно из предприятий в регионе в ночь на субботу, 10 августа. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Глава области добавил, что на месте падения дронов разрушений и пострадавших нет. В зоне обнаружения работают экстренные службы.

Также Евраев призвал жителей сообщать о местонахождении фрагментов беспилотников.

9 августа три человека пострадали в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по легковой машине с людьми на участке трассы Зиборовка — Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области.

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      Марина Совина
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