В Киеве оценили переброску белорусских войск к границе с Украиной

В СНБО назвали стягивание белорусских сил к границе попыткой помочь России

Решение о стягивании белорусских сил к границе может быть попыткой отвлечь военное командование Украины с целью помочь России. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

Таким образом Белоруссия пытается отвлечь внимание украинского командования на другое направление, полагает глава СНБО.

«Впрочем, мне кажется, что [президент Белоруссии Александр] Лукашенко может прогнозировать последствия любых провокаций», — оценил решение белорусского лидера Коваленко.

С 6 августа Вооруженные силы Украины проникли в Курскую область России и предпринимают попытки углубиться вглубь территории России. В Минобороны России сообщили о стягивании резервов для отражения вторжения.

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о переброске сил к участкам, которые граничат с Украиной и Россией. Это решение последовало в ответ на то, что украинские воздушные объекты накануне появились над территорией Белоруссии.