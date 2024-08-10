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14:56, 10 августа 2024Мир

В Китае ко Дню влюбленных запустили акцию в поддержку российских товаров

В Китае к празднику Цисицзе запустили акцию «Сделано в России»

Фото: Stringer / Reuters

В Китае в традиционный праздник Цисицзе — День влюбленных, который отмечается 10 августа, — запустили акцию в поддержку российских товаров «Сделано в России». Об этом сообщил Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), пишет РИА Новости.

Экспертный центр сообщил, что на проведение акции организаторов вдохновила история любви русской девушки и студента из Китая, которые встретились на дружеском российско-китайском баскетбольном матче, проходившем под знаменем бренда «Сделано в России».

Отмечается, что в рамках акции будут проводиться прямые эфиры в китайских социальных сетях. Популярные блогеры расскажут своей аудитории о российской продукции.

По данным экспертного центра в акции участвуют 45 производителей из 25 регионов России. В их числе, как крупные федеральные производители, так и небольшие региональные бренды. В рамках акции они представляют китайским потребителям продукцию, которую можно подарить второй половинке в День влюбленных — в первую очередь это кондитерские изделия и различные сладости.

Кроме того, в рамках программы продвижения «Сделано в России» с 8 по 10 августа проходят очные активности, которые нацелены на то, чтобы помочь российским бизнесменам продвигать свой товар на китайском рынке.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай запустили первый рейс туристического поезда «Чанлюйхао». Маршрут международного пассажирского поезда планируется реализовать в три этапа: первый — вдоль реки Туманная на территории Китая, второй — Хуньчунь — Владивосток, третий — Хуньчунь — Владивосток — Москва.

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      Екатерина Улитина
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