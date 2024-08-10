В Липецкой области продолжили обезвреживать обломки сбитых беспилотников

Артамонов: в Липецкой области продолжают обезвреживать обломки БПЛА

Глава Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале сообщил, что в регионе продолжают обезвреживать обломки дронов ВСУ после атаки. Таким образом он объяснил громкие хлопки, услышанные местными жителями, и призвал не волноваться.

«Наши взрывотехники продолжают обезвреживать найденные обломки вражеских беспилотников. Процесс под контролем специалистов», — подчеркнул губернатор, отметив, что безопасности населения ничего не угрожает.

Ранее Артамонов сообщил, что в ночь на пятницу, 9 августа, Вооруженные силы Украины устроили «массированную атаку» на Липецк. Жертвой происшествия стал один человек, еще один находится в больнице в тяжелом состоянии.