Командир «Ахмата» рассказал о подготовке ВСУ к нападению на Курскую область

Алаудинов: ВСУ стянули силы с белорусской границы для вылазки в Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули силы с белорусской границы для вылазки в Курскую область. О подготовке украинских военных к нападению на регион рассказал командующий спецназом «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-майор Апти Алаудинов. Его комментарий передает РИА Новости.

«Противник подготовился и стянул все свои силы с белорусской границы и отовсюду, и бросил эти силы сюда для масштабной акции», — заявил командир «Ахмата».

Ранее Алаудинов сообщил, что ситуация в Курской области находится максимально под контролем Вооруженных сил (ВС) России.

Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа. После этого украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России.