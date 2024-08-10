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14:13, 10 августа 2024Россия

Командир «Ахмата» рассказал о подготовке ВСУ к нападению на Курскую область

Алаудинов: ВСУ стянули силы с белорусской границы для вылазки в Курскую область

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули силы с белорусской границы для вылазки в Курскую область. О подготовке украинских военных к нападению на регион рассказал командующий спецназом «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-майор Апти Алаудинов. Его комментарий передает РИА Новости.

«Противник подготовился и стянул все свои силы с белорусской границы и отовсюду, и бросил эти силы сюда для масштабной акции», — заявил командир «Ахмата».

Ранее Алаудинов сообщил, что ситуация в Курской области находится максимально под контролем Вооруженных сил (ВС) России.

Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа. После этого украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России.

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      Олег Давыдов
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