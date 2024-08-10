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12:40, 10 августа 2024Россия

Командир «Ахмата» рассказал о ситуации в Курской области

Апти Алаудинов: ситуация в Курской области находится полностью под контролем

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Ситуация в Курской области находится максимально под контролем Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил командующий спецназом «Ахмат», Герой России Апти Алаудинов, пишет РИА Новости.

Командир «Ахмата» рассказал, что ситуация в регионе остается крайне серьезной, но полностью контролируемой. «Противник зашел на нашу территорию тоже достаточно-таки много. Но если сказать правильно, она, в принципе, уже взята под контроль. Мы максимально уже контролируем ситуацию», — заявил Алаудинов.

Рано утром 6 августа Вооруженные силу Украины перешли в наступление с целью захватить территории в Курской области. Население нескольких районов области были вынуждены покинуть свои дома. 10 августа командующий спецназом «Ахмат», Герой России Апти Алаудинов сообщил, что ситуация тяжелая, но контролируется Вооруженными силами России.

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      Екатерина Улитина
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