В одном из районов Курской области организовали выезд жителей

Глава Беловского района Курской области Волобуев: продолжается выезд жителей

В Беловском районе продолжается добровольный выезд жителей, об этом сообщил в Telegram-канале глава района Николай Волобуев.

Он уточнил, что люди выезжают как самостоятельно, так и на организованных автобусах, перемещением занимается районная и местная администрация.

«Жителей района ждут в пунктах временного размещения города Курска и безопасных районов Курской области», — добавил Волобуев.

Ранее стало известно, что из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 тысяч человек. Порядка 4,4 тысячи человек размещены в пунктах временного размещения, остальные находятся у родственников.