В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора российского региона Александра Гусева.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — сообщил он.

Ранее в Минобороны рассказали, что в ночь с 8-го на 9 августа Вооруженные силы Украины пытались ударить по семи регионам России беспилотниками и безэкипажными катерами.

Представители ведомства уточнили, что дежурные средства ПВО сбили 26 дронов над Белгородской областью, 19 — над Липецкой, 7 — над Курской, 5 — над Брянской, 4 — над Воронежской, 1 — над Орловской областью, 5 — над Крымом и еще 8 над акваторией Черного моря.