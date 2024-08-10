Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:59, 10 августа 2024Россия

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора российского региона Александра Гусева.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — сообщил он.

Ранее в Минобороны рассказали, что в ночь с 8-го на 9 августа Вооруженные силы Украины пытались ударить по семи регионам России беспилотниками и безэкипажными катерами.

Представители ведомства уточнили, что дежурные средства ПВО сбили 26 дронов над Белгородской областью, 19 — над Липецкой, 7 — над Курской, 5 — над Брянской, 4 — над Воронежской, 1 — над Орловской областью, 5 — над Крымом и еще 8 над акваторией Черного моря.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В трех российских регионах на границе с Украиной ввели режим КТО. С чем связано такое решение и что это значит?

      В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

      Немецкий город перестал принимать украинских беженцев

      Названа возможная причина падения самолета в Бразилии

      Катер столкнулся с крейсером «Аврора» в Санкт-Петербурге

      Трампа обвинили в нежелании бороться за избирателей

      В НАК рассказали о допмерах в связи с режимом КТО в трех российских регионах

      Приложение Rutube пропало из AppStore

      Информацию о числе пассажиров на борту разбившегося в Бразилии самолета уточнили

      В США рассказали о политическом наследии Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше