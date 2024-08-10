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23:12, 10 августа 2024Бывший СССР

Минобороны Украины решило создать онлайн-военкомат

Минобороны Украины решило превратить приложение «Резерв+» в онлайн-военкомат

Фото: Globallookpress.com

Министерство обороны Украины хочет превратить приложение обновления учетных данных «Резерв+» в онлайн-военкомат. Об этом рассказала заместитель министра обороны страны Екатерина Черногоренко, пишет украинское агентство УНН.

«Думаем запустить онлайн-рекрутинг, если человек хочет мобилизоваться добровольно, а также отсрочку для многодетных семей и студентов. Вообще у нас идея в том, чтобы сделать "Резерв+" онлайн-ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы — прим. «Ленты.ру»)», — объяснила она.

С помощью сервиса можно будет получить услуги, которые есть в ТЦК. По ее словам, военнообязанные студенты при помощи сервиса смогут оформлять отсрочку от мобилизации. Как уточнила Черногоренко, частично сервис может заработать осенью.

Ранее в июле Минобороны Украины рассказало о росте темпов мобилизации после принятия соответствующего закона. При этом в ведомстве не стали называть конкретные цифры, отметив, что это «чувствительная информация».

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      Марина Совина
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