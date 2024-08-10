ВСУ атаковали еще два населенных пункта в Белгородской области

Гладков: ВСУ нанесли удары еще по двум населенным пунктам в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары еще по двум населенным пунктам в Белгородской области, есть пострадавший. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его данным, в Шебекино в результате обстрела контузило женщину. Бойцы самообороны доставили ее в Шебекинскую ЦРБ, где ей оказывают медицинскую помощь. После женщину переведут в городскую больницу Белгорода.

Также губернатор сообщил о выявленных повреждениях в городе: в четырех домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. В селе Мокрая Орловка от прямого попадания снаряда в нежилой дом были разрушены крыльцо и забор.

Ранее Национальный террористический комитет объявил режим КТО в Белгородской, Брянской и Курской областях.

