Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:45, 10 августа 2024Россия

ВСУ заподозрили в использовании боеприпасов с хлором

Военкор Котенок: ВСУ могли применить снаряды с хлором в Курской области

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Снаряды, которые использовали ВСУ для нанесения ударов по пункту временной дислокации Вооруженных сил (ВС) России в Курской области, могли содержать хлор. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Он написал, что ВСУ ударили по пункту временной дислокации подразделения в Курской области из РСЗО и 155-мм артиллерии.

«После попадания на месте образовалось облако едкого дыма», — сообщил Котенок.

Ранее сообщалось, что украинские войска сменили тактику ведения боя в Курской области. Есть данные, что они решили не вступать больше в затяжные сражения, а пытаются с двух сторон обойти поселок Коренево.

По информации МЧС России из приграничных районов Курской области уже было эвакуировано больше 76 тысяч человек.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ сменили тактику в Курской области. Как они теперь действуют и добиваются ли результатов?

      Украину обвинили в использовании беспилотников против армии Мали

      ВСУ заподозрили в использовании боеприпасов с хлором

      В части Херсонской области пропало электроснабжение

      Над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник

      Водитель «Гелендвагена» дал пощечину полицейскому в центре Москвы

      Военные инженеры заманили танк ВСУ в ловушку

      ВСУ перебросили женское подразделение на передовую кременского участка фронта

      Оценена обстановка в городе-спутнике Курской АЭС

      Стало известно о нецензурных высказываниях Трампа о Харрис

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше