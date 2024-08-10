ВСУ заподозрили в использовании боеприпасов с хлором

Военкор Котенок: ВСУ могли применить снаряды с хлором в Курской области

Снаряды, которые использовали ВСУ для нанесения ударов по пункту временной дислокации Вооруженных сил (ВС) России в Курской области, могли содержать хлор. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Он написал, что ВСУ ударили по пункту временной дислокации подразделения в Курской области из РСЗО и 155-мм артиллерии.

«После попадания на месте образовалось облако едкого дыма», — сообщил Котенок.

Ранее сообщалось, что украинские войска сменили тактику ведения боя в Курской области. Есть данные, что они решили не вступать больше в затяжные сражения, а пытаются с двух сторон обойти поселок Коренево.

По информации МЧС России из приграничных районов Курской области уже было эвакуировано больше 76 тысяч человек.