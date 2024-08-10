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16:42, 10 августа 2024Россия

ВСУ сменили тактику в Курской области. Как они теперь действуют и добиваются ли результатов?

Военкор Александр Коц: ВСУ сменили тактику ведения боя в Курской области

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Украинские войска сменили тактику ведения боя в Курской области, решив не вступать в затяжные сражения за города. Об этом рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

По словам военкора, украинские военные пытаются с двух сторон обойти Коренево, чтобы перерезать артерию между разными частями Курской области, но им это не удается. В то же время ВСУ стремятся к трассе, ведущей из Курска в Рыльск. На отдельных участках она находится в зоне действия FPV-дронов противника, поэтому здесь передвигаются на очень большой скорости. Волонтеры, с которыми встретился Коц, поделились, что в Коренево нет украинских военных. Как заметил военкор, очень активно работают авиация и российская система противовоздушной обороны (ПВО).

Фото: Ethan Swope / Getty Images

ВСУ отказались от боев в городах

Говоря о тактике Украины, Коц заявил, что ВСУ решили «не зацикливаться на городских боях в Судже и Коренево» и пытаются обойти их обойти с флангов, но безуспешно.

То, что выдают за окружение Суджи и взятие Мартыновки, — это действие малых маневренных групп, которые выскакивают на дороги, ведущие к селам и обозначают присутствие. Основные силы за ними пока не идут, как это было в Харьковской области в 2022-м

Александр Коцвоенный корреспондент

Военкор добавил, что работал в Рыльском районе. Тот активно обстреливают с использованием американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

В свою очередь, Минобороны России сообщило, что ВСУ на курском направлении потеряли 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники. В оборонном ведомстве указали, что операция по уничтожению украинских формирований продолжается.

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Командир «Ахмата» назвал бои в Курской области решающими

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов выразил мнение, что после этой битвы падет не только Украина, но и весь блок НАТО, поддерживающий Киев.

Тем же, кто сидит там где-то на горячих, теплых точках, кто-то на диване, и рассуждает, что должно быть, как должно быть, всем тем, кто находился на СВО и сейчас находится на отдыхе у себя дома, могу сказать: мужики, вот это и есть как раз та битва, о которой я всегда говорил

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат» генерал-майор

Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о сроках остановки ВСУ в Курской области, призвал подождать два-три дня, тогда будут хорошие результаты.

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      Алина Гончарова
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