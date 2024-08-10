Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:10, 10 августа 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о «вытеснении войны на территорию агрессора»

Зеленский рассказал о «вытеснении войны» на территорию России
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина вытесняет боевые действия на территорию России и «возвращает справедливость», заявил президент страны Владимир Зеленский в обращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Он рассказал. что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский за весь день несколько раз докладывал «о фронте и наших действиях и вытеснении войны на территорию агрессора».

«Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость», — заключил Зеленский.

Ранее финский военный аналитик Паси Паройнен заявил, что российские войска остановили быстрое продвижение ВСУ в Курской области и теперь дают ответ. При этом, по его словам, попытки наступления отдельных украинских подразделений в приграничье продолжаются, но их удается сдерживать.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Я не первый в этой очереди, кто достоин упреков». Галкин обратился к российским артистам на фоне боев в Курской области

      Правительство пообещало отремонтировать восемь тысяч километров дорог в Мариуполе

      В одном из районов Курской области организовали выезд жителей

      Жительница Донецка рассказала о помощи пострадавшей от обстрела ВСУ семье

      Старовойт рассказал об основной задаче в Курской области

      Волонтеры из Суджи поймали украинского диверсанта

      В Госдуме назвали критику артистов Галкиным попыткой отвлечь внимание

      Глава Белгородской области подтвердил заход ВСУ в одно из сел и захват двух жителей

      Эрдоган встретился с сыновьями убитого главы политбюро ХАМАС

      Мирные жители пострадали в результате удара ВСУ по Шебекино

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше