Зеленский заявил о «вытеснении войны на территорию агрессора»

Зеленский рассказал о «вытеснении войны» на территорию России

Украина вытесняет боевые действия на территорию России и «возвращает справедливость», заявил президент страны Владимир Зеленский в обращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Он рассказал. что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский за весь день несколько раз докладывал «о фронте и наших действиях и вытеснении войны на территорию агрессора».

«Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость», — заключил Зеленский.

Ранее финский военный аналитик Паси Паройнен заявил, что российские войска остановили быстрое продвижение ВСУ в Курской области и теперь дают ответ. При этом, по его словам, попытки наступления отдельных украинских подразделений в приграничье продолжаются, но их удается сдерживать.