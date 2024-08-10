На Западе заявили об остановке российскими войсками быстрого продвижения ВСУ в приграничье

NYT: войска РФ остановили быстрое продвижение ВСУ в Курской области

Российские войска остановили быстрое продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и теперь дают ответ. Хотя попытки наступления отдельных украинских подразделений в приграничье продолжаются, их удается сдерживать. Об этом пишет западная газета The New York Times (NYT).

«Сейчас мы вступаем в фазу, когда легкие успехи уже достигнуты. На этом этапе в течение первых трех дней наблюдалось самое быстрое продвижение. А вчера, я думаю, мы начали видеть последствия ответных действий России», — приводит издание слова финского военного аналитика Паси Паройнена.

При этом российские войска продолжают наступление в районе Торецка, Часова Яра и Покровска, в последние дни командование заявляло о тактических успехах на этих направлениях, указали авторы статьи.

Ранее The New York Times со ссылкой на ряд западных военных экспертов писала, что вылазка ВСУ в Курской области не имеет смысла, так как приводит лишь к трате ресурсов Киева.

