Жительница Донецка рассказала о помощи пострадавшей от обстрела ВСУ семье

Жительница Донецка оказала первую помощь попавшей под обстрел ВСУ семье

Жительница Донецка рассказала, что оказывала помощь семейной паре, попавшей под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее слова приводит РИА Новости.

«Когда мы вышли, оказывали первую помощь, перевязывали саму хозяйку. А он — ее муж — в коридор хотел пойти и потерял сознание, у него ранение в живот, мы там заклеивали все», — сообщила она.

22 июля в Донецке прогремели четыре взрыва. В городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), которая сбила две цели.

14 июля стало известно о попадании ракет ВСУ в жилой дом в частном секторе в Донецке.