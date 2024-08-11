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09:28, 11 августа 2024Россия

Беспилотники ВСУ атаковали многоквартирный дом и ранили женщину

Гладков: БПЛА ВСУ атаковали многоквартирный дом в Шебекине, ранена женщина

Фото: РИА Новости

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали многоквартирный жилой дом в Шебекине Белгородской области и ранили женщину. Об этом в Telegram сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино три БПЛА атаковали многоквартирный дом. Пострадал мирный житель», — говорится в публикации.

Губернатор отметил, что женщину с осколочными ранениями кисти и ног и взрывной травмой доставили в больницу. Кроме того, украинские беспилотники в результате атаки повредили фасад и окна нескольких жилых домов.

Ночью с 10 на 11 августа в Курске сбитая украинская ракета упала на жилой дом, возник пожар. В результате атаки ВСУ пострадали 13 человек. Спасены 15 человек, эвакуированы — 30.

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      Глеб Палехов
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