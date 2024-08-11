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12:59, 11 августа 2024Россия

Число пострадавших после атаки ВСУ на дом в Курске выросло

Число пострадавших после атаки ВСУ на дом в Курске выросло до 15 человек

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Число людей, пострадавших в результате падения обломков ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многоквартирный дом в Курске, возросло до 15 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов.

«Дал поручение как можно быстрее подготовить документы и оказать помощь жителям дома, имущество которых повреждено», — проинформировал он.

Смирнов отметил, что в регион продолжают доставлять новые партии гуманитарных грузов. По его словам, особую помощь в их раздаче и доставке оказывают местные волонтеры.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила удар ВСУ по гражданской инфраструктуре в Курской области. Она обвинила киевские власти в терроризме, заметив, что страны Запада спонсируют Украину, уверовав в ее благие намерения.

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      Наталья Анисеева
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