Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:37, 11 августа 2024Мир

Экс-премьер Бангладеш обвинила США в своей отставке

Экс-премьер Бангладеш Шейх Хасина обвинила США в причастности к своей отставке

Фото: Mina Kim / Reuters

Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина обвинила США в причастности к своей отставке. Об этом сообщила газета The Economic Times со ссылкой на ближайшее окружение политика.

В прошлом экс-премьер отказала Белому дому в размещении американской военной базы на острове Святого Мартина в Бенгальском заливе, который представляет собой участок суши площадью 8 квадратных километров в 9 километрах от Бангладеш. По мнению Хасины, это решение стоило ей поста в правительстве.

«Я могла бы остаться у власти, отказавшись от суверенитета острова Святого Мартина и предоставив США контроль над Бенгальским заливом», — цитирует политика издание.

5 августа Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну на фоне массовых протестов. Она бежала в Индию, откуда запросила политическое убежище в Великобритании.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Ночь была сложной». ДРГ зашла в район Курской области. Власти назвали ситуацию стабильной, но очень напряженной

      В Минобороны сообщили о потерях ВСУ в Курской области

      Экс-премьер Бангладеш обвинила США в своей отставке

      Основатель правящей в Грузии партии отказался встретиться с сенаторами из США

      Опубликованы кадры уничтожения бронетехники ВСУ с помощью «Ланцета»

      В Минобороны сообщили о срыве попытки прорыва ВСУ в Курской области

      «Потеряны ориентиры и методики». Олимпийская чемпионка высказалась о будущем спорта после пропуска Россией Олимпиады

      Бубка вручил бывшей россиянке медаль на Олимпиаде и подвергся критике на Украине

      Российская армия пресекла попытки ВСУ прорваться у нескольких сел в Курской области

      На Западе заявили о тяжелых потерях Украины в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше