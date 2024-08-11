Экс-премьер Бангладеш обвинила США в своей отставке

Экс-премьер Бангладеш Шейх Хасина обвинила США в причастности к своей отставке

Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина обвинила США в причастности к своей отставке. Об этом сообщила газета The Economic Times со ссылкой на ближайшее окружение политика.

В прошлом экс-премьер отказала Белому дому в размещении американской военной базы на острове Святого Мартина в Бенгальском заливе, который представляет собой участок суши площадью 8 квадратных километров в 9 километрах от Бангладеш. По мнению Хасины, это решение стоило ей поста в правительстве.

«Я могла бы остаться у власти, отказавшись от суверенитета острова Святого Мартина и предоставив США контроль над Бенгальским заливом», — цитирует политика издание.

5 августа Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну на фоне массовых протестов. Она бежала в Индию, откуда запросила политическое убежище в Великобритании.