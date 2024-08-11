Философ объяснил важность достижения Россией целей СВО

Философ Беликов об СВО: время покинуть мир розовых пони и увидеть реальность

Философ, художник и рядовой армии Антон Беликов объяснил важность достижения Россией целей спецоперации (СВО) на Украине. В колонке, опубликованной в издании «Газета.Ru», он также призвал соотечественников покинуть «мир розовых пони» и увидеть реальность.

Комментируя события под Курском, Беликов указал, что на российскую территорию впервые после Великой Отечественной войны вошли регулярные части противника. По его словам, это меняет все.

Тем, кто вырос в мире, кажется, что военный конфликт — это что-то далекое, также отметил автор материала. «Того задела, того подвига, что сделали наши деды, хватило для того, чтобы мы почти восемьдесят лет жили в относительном мире. И мы привыкли», — заявил он. Однако сейчас, по мнению автора колонки, наваждение мирной и сытой жизни развеивается.

«Чудовища ожили и поднялись из земли. Чудовища начали с того, что принялись воевать с нашими мертвыми героями, снося памятники и пытаясь искоренить и замазать саму память о наших предках. Потом чудовища глумясь и куражась сожгли наших в Одессе. Потом пришли на Донбасс. (...) Мы все сегодня в роли курских погранцов. Потому что в действительности нет никого, кто сможет остановить чудовищ. Кроме нас», — подчеркнул философ.

По мнению автора материала, конфликт на Украине коснется всех. Он призвал соотечественников покинуть «мир розовых пони» и увидеть реальность. Россиянам, как добавил Беликов, придется сражаться не только на передовой, но и в других сферах жизни, в том числе культуре, науке и экономике. Фронт и тыл должны стать едиными, указал философ.

«Мы победим и все поправим. Наша Победа и будет ответом нашего поколения на исторический вопрос "нужны ли мы нам?". И, отвечая на этот вопрос, помните: "Наши не придут. Наши все уже здесь. И ты — один из нас"», — заключил он.

Ранее Беликов заявил, что евразийство, которое является одним из направлений социально-философской мысли современной России, обречено на поражение. Он выразил мнение, что традиционализм, лежащий в основе евразийской идеологии, глубоко противоречив и неспособен ответить на вызовы современности.