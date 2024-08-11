ФСБ рассекретила последний план Гитлера

ФСБ: Гитлер планировал нанести удар ядерным оружием по СССР в 1945 году

Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер планировал нанести удар ядерным оружием по СССР. Об этом стало известно из недавно рассекреченных документов из архивов ФСБ, передает РИА Новости.

В течение многих месяцев немецкая сторона пыталась создать атомную бомбу и провести полноценные испытания, однако плохое финансирование и излишнее давление со стороны руководства государства так и не позволили сделать это.

Осенью 1945-го советские войска допросили группенфюрера СА Вернера Вехтера, который признался, что нацисты планировали ударить по СССР в июне. Тем не менее планам Гитлера не суждено было сбыться — он лишил себя жизни, а Германия вскоре капитулировала.

Ранее сообщалось о том, что астраханского депутата оштрафовали за сравнение слов фронтового священника с цитатой Гитлера. Он сравнил слова священнослужителя, который назвал мигрантов паразитами российского общества, с подобными рассуждениями из книги нацистского лидера.