Мэра российского города арестовали по подозрению в должностном преступлении

Мэра Инты Киселева арестовали по подозрению в должностном преступлении

Мэр города Инты в Республике Коми Владимир Киселев арестован по подозрению в совершении должностного преступления. Об этом сообщил Следственный комитет по региону.

«По данным следствия, в 2022 году обвиняемый поручил начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства подготовить аукционную документацию на муниципальные контракты по ремонту дороги таким образом, чтобы аукционы выиграла определенная организация», — уточнили в ведомстве. В результате было заключено 18 муниципальных контрактов на общую сумму более 75,5 миллиона рублей, а в качестве аванса организации перечислили более 31 миллиона рублей.

Однако организация не выполнила работы и в одностороннем порядке отказалась от исполнения контрактов. Денежные средства же возвращены не были.

Фигуранту дела предъявили обвинение по части 2 статьи 285 Уголовного кодекса («Злоупотребление должностными полномочиями»). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. «По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», — добавили в Следственном комитете.

Уточняется, что мэра Инты арестовали в Сыктывкаре.

В 2017 году суд приговорил бывшего руководителя администрации Инты Павла Смирнова к 12 годам лишения свободы. Причиной стало получение им взяток на общую сумму 30 миллионов рублей.