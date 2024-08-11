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14:34, 11 августа 2024Россия

Опубликованы кадры уничтожения бронетехники ВСУ с помощью «Ланцета»

Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ с помощью «Ланцета»

Опубликовано видео с уничтожением бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью «Ланцета» в приграничном районе Курской области. Кадры выложило Минобороны России.

Отмечается, что российские военнослужащие в ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе региона выявили бронетехнику ВСУ. После анализа полученных данных было принято решение о точечном огневом воздействии.

«В результате точных ударов, нанесенных расчетами барражирующих боеприпасов "Ланцет", три единицы бронетехники ВСУ были поражены. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в поражении выявленных целей», — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны заявили, что Вооруженные силы (ВС) России пресекли попытку украинских солдат прорваться в Беловский район Курской области. Российским военным удалось отразить это наступление при помощи армейской авиации.

Кроме того, как раскрыли в ведомстве, Российская армия пресекла попытки ВСУ прорваться у населенных пунктов Толпино, Журавли и Общий Колодезь в Курской области.

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      Маргарита Щигарева
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