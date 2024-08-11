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16:12, 11 августа 2024Бывший СССР

На Украине обвинили Запад в росте военных расходов Киева

Глава Минфина Украины Марченко: рост военных расходов вызван задержками поставок

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Из-за неисполнения Западом обязательств по поставкам вооружения и снарядов Украина была вынуждена потратить 12 миллиардов долларов на закупки оружия, а не зарплаты военным. В росте военных расходов коалицию международных союзников обвинил в интервью для Financial Times министр финансов Украины Сергей Марченко.

«Вы не можете прекратить боевые действия. Вам нужны эти деньги. Поэтому, если у вас недостаточно поддержки со стороны ваших партнеров, вы попытаетесь выяснить, как найти эти деньги в своих собственных ресурсах», — приводятся в публикации слова главы Минфина.

Он призвал США и Европейский союз пообещать Украине увеличить объемы помощи и ускорить ее поставку.

Ранее генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Игорь Романенко обвинил США в неудачах украинской армии на фронте из-за недостаточной военной помощи. По его словам, действия Вашингтона направлены, в первую очередь, на сдерживание эскалации конфликта, а не на победу Киева.

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      Глеб Палехов
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