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08:18, 11 августа 2024Бывший СССР

Подполье сообщило о мощном взрыве в Краматорске после удара по местам дислокации ВСУ

Подпольщик Лебедев: по местам дислокации ВСУ в Краматорске нанесен удар

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские военные нанесли удар по местам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске, об этом в Telegram-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Судя по одному из прилетов, зацепили небольшой склад. Взрыв был мощный и небольшая детонация», — отметил он.

Подпольщик добавил, что в городе после атаки зафиксированы перебои с интернетом, в некоторых домах повреждено остекление.

Накануне Лебедев сообщил об ударе по складу ВСУ с HIMARS в Краматорске. По его словам, «судя по очень мощному взрыву, установки — одна или две — тоже повреждены».

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      Марина Совина
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