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21:31, 11 августа 2024Бывший СССР

Подпольщик рассказал об ударе по складам с ракетным топливом в Сумской области

Лебедев: ВС РФ ударили по складам с ракетным топливом в Шостке Сумской области

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российская армия поразила склады с ракетным топливом и боевыми частями ракет в Шостке Сумской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что удар был нанесен в 20:00 по московскому времени. «В подземной части Шосткинского завода "Свема", производят какие-то химикаты, Сопротивление сообщает, что ракетное топливо для ракет РСЗО. А также кассетное вооружение для [реактивной системы залпового огня] РСЗО», — отметил собеседник агентства. По словам Лебедева, местные жители слышали мощный взрыв, а затем потом небольшую серию взрывов послабее.

Ранее подпольщик Лебедев рассказал об ударе по вертодромам ВСУ в Сумской области. Он отметил, что указанные вертолеты используются для специальных миссий по эвакуации раненых военных или доставки до точки входа диверсионно-разведывательных десантных групп.

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      Марина Совина
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