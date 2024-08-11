Подпольщик рассказал об ударе по складам с ракетным топливом в Сумской области

Лебедев: ВС РФ ударили по складам с ракетным топливом в Шостке Сумской области

Российская армия поразила склады с ракетным топливом и боевыми частями ракет в Шостке Сумской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что удар был нанесен в 20:00 по московскому времени. «В подземной части Шосткинского завода "Свема", производят какие-то химикаты, Сопротивление сообщает, что ракетное топливо для ракет РСЗО. А также кассетное вооружение для [реактивной системы залпового огня] РСЗО», — отметил собеседник агентства. По словам Лебедева, местные жители слышали мощный взрыв, а затем потом небольшую серию взрывов послабее.

Ранее подпольщик Лебедев рассказал об ударе по вертодромам ВСУ в Сумской области. Он отметил, что указанные вертолеты используются для специальных миссий по эвакуации раненых военных или доставки до точки входа диверсионно-разведывательных десантных групп.