Подпольщик Лебедев рассказал об ударе по вертодромам ВСУ в Сумской области

Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удар по вертодромам ВСУ в Сумской области

Российские войска нанесли ракетный удар по вертодромам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Конотопе Сумской области. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В ночь на 11 августа в городе Конотоп слышали и видели два крупных прилета. Они были в стороне военного вертолетного аэродрома. Там базируются вертолеты Ми-22 и Ми-24», — сообщил подпольщик.

Он отметил, что указанные вертолеты используются для специальных миссий по эвакуации раненых военных или доставки до точки входа диверсионно-разведывательных десантных групп.

Ранее Лебедев рассказал об артиллерийском ударе ВС России по скоплению ВСУ в Краматорске. По его словам, в результате произошел мощный взрыв и небольшая детонация.