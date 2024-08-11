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08:09, 11 августа 2024Бывший СССР

«Попробовали там натопыриться — мы в ответ». Лукашенко пообещал лично разобраться в ситуации на границе с Украиной

МИД Белоруссии заявил протест временной поверенной в делах Украины из-за БПЛА
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал недопущение конфликта в республике своей главной задачей. Таким образом политик прокомментировал ситуацию на границе с Украиной, где было сбито около десяти военных целей.

Моя главная задача — не допустить конфликта в стране

Александр Лукашенко президент Белоруссии

Политик считает необходимым уберечь Белоруссию от вступления в конфликт и «спокойно разобраться» с внутренними проблемами республики. Глава государства пообещал не оставить без ответа любые провокации Украины. Он дал поручения военным провести мероприятия для обеспечения безопасности государства.

После инцидента с украинскими беспилотниками, нарушившими воздушное пространство страны, МИД Белоруссии вызвал временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш, ей заявлен решительный протест. Минск потребовал принять меры для исключения в будущем подобных ситуаций и предупредил об ответе.

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Лукашенко лично разберется с ситуацией на границе с Украиной

Лукашенко заявил о намерении лично разобраться с ситуацией на границе с Украиной, подчеркнув, что для Белоруссии сейчас главное — мир в стране. Однако, как отметил белорусский лидер, не все зависит от него.

По словам Лукашенко, информация о движущихся в сторону России беспилотных летальных аппаратах была передана российским властям.

Они их сбили. Вот видите, как бывает. Мы занимаемся земными вопросами, а там уже на границе неспокойно. Вот я завтра должен быть на месте и разбираться с этими проблемами

Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии

В начале августа политик подчеркивал, что Белоруссия не хочет воевать, война — это всегда плохо. Но в случае необходимости страна сможет за себя постоять.

Белорусский лидер призвал население не переживать

Лукашенко призвал жителей страны не переживать излишне по поводу возможных боевых действий.

По поводу войны — не волнуйтесь, на нас пока никто не наступает. Попробовали там натопыриться — мы в ответ. Они ушли — мы ушли. Мы реагируем. У нас сегодня есть чем ответить

Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии

По его словам, украинцы «знают, что батька батькой, а шарахнуть может». Лукашенко также посоветовал белорусам «жить и работать спокойно» и пообещал, что если будет «какое-то обострение», то «задолго» проинформирует об этом население страны.

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Белоруссия стянула к границе с Украиной ракетные комплексы и РСЗО

Президент Белоруссии поручил усилить группировки войск на двух тактических направлениях на границе с Украиной. Это стало ответом на вторжение украинских беспилотников в воздушное пространство республики.

К белорусско-украинской границе выдвинулись реактивные системы залпового огня «Полонез» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Как подчеркнул министр обороны республики Виктор Хренин, задачи на совершение маршей получили воинские части сил специальных операций и сухопутных войск.

Как рассказал Лукашенко, вечером 9 августа над территорией Белоруссии могли быть сбиты летевшие с Украины ударные беспилотники. Силы ВВС и войск ПВО страны были переведены в повышенную боевую готовность. Лукашенко добавил, что целей было около десятка, на их перехват вылетели самолеты и вертолет.

Он уточнил, что сбитые позднее под Ярославлем беспилотные летательные аппараты летели с Украины через Белоруссию. Часть дронов была уничтожена над территорией страны, информацию об остальных военные передали России. При этом первым направлением полета дронов, по словам белорусского лидера, был Смоленск, однако затем БПЛА изменили траекторию полета.

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      Марина Совина
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