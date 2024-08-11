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16:38, 11 августа 2024Мир

Селин Дион обвинила Трампа в незаконном использовании ее песни

Селион Дион обвинила Трампа в незаконном использовании ее песни из «Титаника»
Селин Дион

Селин Дион. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Канадская певица Селион Дион обвинила кандидата в президенты США Дональда Трампа в незаконном использовании на митинге ее песни My Heart Will Go On из саундтрека к фильму «Титаник». Об этом на официальной странице в соцсети Х сообщила команда артистки.

«Такое использование никоим образом не разрешено, и Селин Дион не одобряет это или что-то подобное. И, серьезно, именно эта песня?» — говорится в публикации.

Ранее американские христиане в социальных сетях назвали кощунством, ересью и святотатством предвыборную акцию экс-президента США Дональда Трампа.

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      Виктория Кондратьева
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