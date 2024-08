Селин Дион обвинила Трампа в незаконном использовании ее песни

Селион Дион обвинила Трампа в незаконном использовании ее песни из «Титаника»

Канадская певица Селион Дион обвинила кандидата в президенты США Дональда Трампа в незаконном использовании на митинге ее песни My Heart Will Go On из саундтрека к фильму «Титаник». Об этом на официальной странице в соцсети Х сообщила команда артистки.

«Такое использование никоим образом не разрешено, и Селин Дион не одобряет это или что-то подобное. И, серьезно, именно эта песня?» — говорится в публикации.

Ранее американские христиане в социальных сетях назвали кощунством, ересью и святотатством предвыборную акцию экс-президента США Дональда Трампа.