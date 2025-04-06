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02:26, 6 апреля 2025Мир

Трамп предупредил американцев о трудных временах

Трамп: США предстоят трудные времена из-за тарифов, но Китай пострадал больше
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США ждут трудные времена в связи с введением пошлин, но конечный результат будет историческим. Об этом заявил глава государства Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Это экономическая революция, и мы победим, держитесь крепче», — говорится в сообщении президента. При этом он отметил, что пошлины нанесли больший вред Китаю, чем Штатам.

2 апреля Трамп повысил импортные пошлины на продукцию из 185 стран. Базовая ставка составила 10 процентов, но для некоторых государств пошлины достигли 30-55 процентов. Решение ужесточить торговлю американский лидер объяснил усиливающимся торговым дисбалансом.

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