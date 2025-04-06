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01:47, 6 апреля 2025Бывший СССР

На Украине сообщили о «коллапсе» всех поставок

Шарий сообщил о коллапсе железнодорожного сообщения на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

На Украине произошел «коллапс» всех поставок из-за сбоя в работе железнодорожного сообщения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

«В Украине замкнули железные дороги. Обрушили все перевозки. Коллапс», — написал он. Журналист подчеркнул, что сильнее всего пострадали грузоперевозки. Причину сбоя Шарий не назвал.

Прежде руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что людям не следует знать всю правду во время ведения государством боевых действий. «Иначе могут разные мнения у людей появляться», — отметил он.

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