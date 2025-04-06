Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:02, 6 апреля 2025Мир

Посольство высказалось о ситуации с задержанием россиян в Аргентине

Посол Феоктистов: Ситуация с задержанными в Аргентине россиянами под контролем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Martin Acosta / Reuters

Посольство РФ в Буэнос-Айресе внимательно следит за ситуацией с задержанием россиян в Аргентине. Об этом рассказал посол РФ Дмитрий Феоктистов, передает ТАСС.

Он отметил, что диппредставительство держит ситуацию под плотным контролем. Дипломат призвал «не нагнетать» истории. В то же время он отметил, что преступники должны ответить по закону.

Феоктистов подчеркнул, что в данном случае речь не идет о «новой спирали русофобских обвинений».

Ранее в Аргентине правоохранители задержали основателя запрещенной в России тоталитарной секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева. На Руднева и его секту обратили внимание после того, как в местную больницу в сопровождении двух женщин обратилась беременная несовершеннолетняя россиянка. На теле девушки были следы насилия, и ей не разрешали говорить. По делу задержаны еще 12 человек. Они подозреваются в причастности к торговле людьми.

    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны показало боевых роботов в зоне СВО

    Стали известны истинные цели США на Украине

    В Киеве раздались взрывы

    По всей Украине объявили воздушную тревогу

    Беспилотники ВСУ атаковали российский регион

    В Китае пообещали дать отпор Трампу

    В России изменили закон о рыболовстве

    Трамп предупредил американцев о трудных временах

    Посольство высказалось о ситуации с задержанием россиян в Аргентине

    Гретцки вспомнил о своих русских корнях после рекорда Овечкина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше