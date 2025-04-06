Посольство высказалось о ситуации с задержанием россиян в Аргентине

Посол Феоктистов: Ситуация с задержанными в Аргентине россиянами под контролем

Посольство РФ в Буэнос-Айресе внимательно следит за ситуацией с задержанием россиян в Аргентине. Об этом рассказал посол РФ Дмитрий Феоктистов, передает ТАСС.

Он отметил, что диппредставительство держит ситуацию под плотным контролем. Дипломат призвал «не нагнетать» истории. В то же время он отметил, что преступники должны ответить по закону.

Феоктистов подчеркнул, что в данном случае речь не идет о «новой спирали русофобских обвинений».

Ранее в Аргентине правоохранители задержали основателя запрещенной в России тоталитарной секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева. На Руднева и его секту обратили внимание после того, как в местную больницу в сопровождении двух женщин обратилась беременная несовершеннолетняя россиянка. На теле девушки были следы насилия, и ей не разрешали говорить. По делу задержаны еще 12 человек. Они подозреваются в причастности к торговле людьми.