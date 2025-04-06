В Китае пообещали дать отпор Трампу

Власти Китая пообещали дать отпор американскому протекционизму

Власти Китая пообещали дать отпор пошлинам президента США Дональда Трампа и оказать противодействие американскому протекционизму. Об этом указано в правительственном заявлении, текст которого передает Global Times.

«Под предлогом "справедливости" США, по сути, стремятся отменить нынешний экономический порядок с помощью тарифных мер, ставя американские интересы выше общего блага международного сообщества. Мы принимали и будем принимать решительные меры для защиты нашего суверенитета», — заявили в правительстве.

Пекин также призвал перестать использовать «давление» и «угрозы» против КНР, поскольку они не являются правильным способом взаимодействия. Миру нужна справедливость, а не гегемония Вашингтона, заключили в правительстве.

Ранее председателя КНР Си Цзиньпина назвали победителем в развязанной Трампом торговой войне. Утверждается, что Штаты потратили многие годы, убеждая европейские государства ослабить экономические связи с КНР, однако теперь из-за действий американского президента возобновление их контактов с Пекином стало лишь вопросом времени.