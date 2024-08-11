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15:05, 11 августа 2024Мир

США предложили Мадуро амнистию в обмен на отказ от власти

WSJ: США предложили главе Венесуэлы Мадуро амнистию в обмен на отказ от власти
Мадуро Николас

Мадуро Николас. Фото: Matias Delacroix / AP

Вашингтон в ходе секретных переговоров предложил главе Венесуэлы Николасу Мадуро амнистию для него и его сторонников в обмен на отказ от власти до января 2025 года. Об этом со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байденасообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

«США пытаются добиться от президента Венесуэлы Николаса Мадуро отказа от власти в обмен на амнистию, поскольку появляется все больше доказательств того, что автократ проиграл выборы в прошлом месяце», — говорится в публикации.

Отмечается, что сделка связана с попыткой улучшить позиции кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис.

6 августа Генеральная прокуратура Венесуэлы начала уголовное расследование против бывшего кандидата в президенты Эдмундо Гонсалеса и политика Корины Мачадо. Лидеров оппозиции обвиняют в подстрекательстве граждан к мятежу.

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      Глеб Палехов
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