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07:04, 6 августа 2024Мир

В Венесуэле началось уголовное расследование против лидеров оппозиции

Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование против представителей оппозиции

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Генеральная прокуратура Венесуэлы начала уголовное расследование против бывшего кандидата в президенты Эдмундо Гонсалеса и одного из лидеров оппозиции Корины Мачадо по подозрению в подстрекательстве к мятежу. Об этом сообщил генпрокурор страны Тарек Вильям Сааб в соцсети X.

Он пояснил, что причиной для начала уголовного расследования послужили заявления Гонсалеса и Мачадо, в котором те «ложно называют победителем президентских выборов не то лицо, которое было объявлено Национальным избирательным советом». Кроме того, авторы документа призвали полицейских и военных к неподчинению законам.

В Венесуэле набирают обороты массовые протесты после победы на президентских выборах Николаса Мадуро. Столкновения начались из-за недовольства оппозиции итогами голосования: опросы предсказывали победу лидера оппозиции Гонсалеса Уррутия, но в результате действующий президент набрал более 51 процента голосов и переизбрался.

Ранее семь стран Европейского союза, включая Испанию, Португалию, Италию, Францию, Германию, Нидерланды и Польшу, призвали власти Венесуэлы опубликовать протоколы президентских выборов.

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