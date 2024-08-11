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12:37, 11 августа 2024Россия

Украинская ДРГ зашла на территорию Беловского района Курской области

Врио губернатора Смирнов: ДРГ Украины заходила в Беловский район Курской области

Фото: Reuters

10 августа на территорию Беловского района Курской области зашла ДРГ. Сейчас ситуация стабилизирована. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Смирнов рассказал, что на данный момент в Беловском и Обоянском районах не идут бои. ВС России делают все необходимое для защиты населения.

Ранее врио губернатора поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации. Смирнов заявил, что поддерживает контакт с МО России и другими силовыми структурами. По его словам, они принимают все необходимые решения для обеспечения безопасности в городе. «Поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации», — призвал он.

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      Яна Лаушкина
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