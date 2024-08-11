В Германии сравнили мобилизацию на Украине с действиями Гитлера

Политолог Херстель: ужесточение мобилизации на Украине напоминает меры Гитлера

Меры, принимаемые украинскими властями по ужесточению мобилизации, схожи с действиями Адольфа Гитлера во времена Второй мировой войны. Об этом заявил немецкий политолог Кристоф Херстель в разговоре с «Известиями».

Он высказался о возможном снижении минимального возраста мобилизации в вооруженные силы страны до 18 лет, напомнив, что аналогичным образом поступал лидер нацисткой Германии, который под конец войны стал призывать в армию подростков. «Так делал Гитлер, под конец он призвал 14–16-летних», — отметил собеседник издания.

По его словам, в этом случае России будет улыбаться, глядя на плачевную ситуацию на Украине.

Ранее в Раде сообщили, что украинские партнеры с Запада поднимают вопрос снижения в стране возраста мобилизации. При этом отмечалось, что правительство Украины не планирует вносить соответствующие изменения.