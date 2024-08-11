В Крыму предрекли превращение всей Украины в санитарную зону

Глава парламента Крыма Константинов: вся Украина станет санитарной зоной

В результате специальной военной операции вся территория Украины, которая не войдет в состав России, станет российской санитарной зоной. Такой сценарий будущего республики предрек глава парламента Крыма Владимир Константинов, передает РИА Новости.

«Народ оттуда окончательно разбежится, промышленность и инфраструктура доразвалятся. Кстати, в истории этой территории, к которой прилипло название "Украина", это не первый и не второй такой период», — рассказал политик.

Он добавил, что власти Украины предпринимают колоссальные усилия по превращению страны в непригодную для жизни территорию.

Ранее Константинов рассказал о последствиях возможного нападения Украины на Крым. По его словам, Киев понесет огромные потери и потерпит поражение в конфликте.