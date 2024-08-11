В российском регионе сбили беспилотник ВСУ

Губернатор Брянской области Богомаз: ПВО региона уничтожили украинский БПЛА

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионом беспилотник самолетного типа.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО», — подчеркнул он.

В ночь с 8 на 9 августа четыре беспилотника ВСУ попытались атаковать Брянскую область. Их уничтожили силы ПВО. В результате произошедшего никто не пострадал, разрушения не появились.