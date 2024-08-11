Экс-советник Пентагона Фриман: F-16 ждет мощная система ПРО ВС РФ на Украине

Истребители F-16, полученные Украиной от стран Запада, столкнутся с «самой эффективной в мире» российской системой противоракетной обороны (ПРО) в зоне спецоперации. Об этом заявил экс-советник Пентагона Час Фриман в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он полагает, что передача этих самолетов окажется таким же «пустым жестом», как и отправка танков Abrams. Эксперт напомнил, что они должны были переломить ситуацию на поле боя, однако этого не случилось. Он сравнил F-16 с «волшебным талисманом», которым западные страны «размахивали долгое время».

4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на территорию страны прибыли истребители F-16. Он поблагодарил США, Данию и Нидерланды за то, что они приняли запрос Киева о предоставлении военных самолетов.