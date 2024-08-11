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03:00, 11 августа 2024Россия

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

Гусев: в Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
СюжетВзрыв в Воронеже

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Пострадавших и повреждений, по предварительным данным, не было. В регионе сохраняется опасности атаки дронов.

Ранее Shot сообщил, что в небе над Воронежем прогремели взрывы. По словам очевидцев, первый взрыв в российском городе был слышен около получаса назад. Второй прогремел через 10 минут. Кроме того, жители Воронежа увидели вспышку в небе.

До этого МЧС предупредило жителей Воронежа об опасности атаки беспилотников и попросило горожан оставаться дома, а также держаться вдали от оконных проемов или перейти в комнату без окон.

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      Сергей Грехов
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